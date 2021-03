«L’estate prossima avranno molto di cui parlare a Capalbio»

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 7 marzo 2021) Se si voleva far sfigurare le donne, al festival di Sanremo possono dire: «Missione compiuta». Gli autori non l’hanno fatto apposta, non c’è stata sottile perfidia, gli è bastato essere spontanei e invitare come ospiti della quarta serata la giornalista Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi che, più che aiutare le proprie consessuali, le hanno fulminate con banalità e pensieriapprezzati dai sostenitori del patriarcato (vedi Pillon). Palombelli si è esibita in un monologo infarcito di educativi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.