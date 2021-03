Lavoro, donne nei servizi ad alta tecnologia: al Sud i numeri più bassi (Di sabato 6 marzo 2021) In Italia le Province autonome di Trento e Bolzano registrano la percentuale piu’ alta (rispettivamente 61% e 60%) di donne impiegate nei servizi ad alta tecnologia e ad alta intensita’ di conoscenza, superando la media europea del 59%. I dati piu’ bassi si trovano invece al Sud, cioe’ in Calabria (46%), Puglia (46,5%) e Campania (48%). E’ quanto emerge dai dati Eurostat pubblicati per la Giornata internazionale delle donne. In Italia il divario occupazionale comunque persiste ed e’ riscontrabile a tutti i livelli di istruzione. Se si guarda alla fascia di lavoratori con una istruzione elevata, l’82% sono uomini e il 72% donne. Piu’ basso e’ il livello di istruzione, piu’ si amplia il divario: nella fascia di lavoratori meno istruiti, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) In Italia le Province autonome di Trento e Bolzano registrano la percentuale piu’(rispettivamente 61% e 60%) diimpiegate neiade adintensita’ di conoscenza, superando la media europea del 59%. I dati piu’si trovano invece al Sud, cioe’ in Calabria (46%), Puglia (46,5%) e Campania (48%). E’ quanto emerge dai dati Eurostat pubblicati per la Giornata internazionale delle. In Italia il divario occupazionale comunque persiste ed e’ riscontrabile a tutti i livelli di istruzione. Se si guarda alla fascia di lavoratori con una istruzione elevata, l’82% sono uomini e il 72%. Piu’ basso e’ il livello di istruzione, piu’ si amplia il divario: nella fascia di lavoratori meno istruiti, ...

