Giovanna Botteri | Io a Sanremo? È la rivincita delle nerd Viva la normalità

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 6 marzo 2021) “Sono iper emozionata, preoccupata, tesissima, stanotte non ho chiuso occhio. Uno pensa, ma come, le bombe...L’emozione e la responsabilità che provo è quasi peggiobombe”, confessa, alle spalle una lunga esperienza da inviata di guerra e corrispondente Rai, che stasera sarà sul palco dell’Ariston. “Il mantra di questo festival così strano - sottolinea la giornalista in conferenza stampa - è non dimenticare, ma accarezzare le ferite. Dovrei ricordare quelle ferite, quello che sta succedendo, che è successo, ma anche come si può vivere anche con queste ferite. Nella mia esperienza da inviata di guerra e corrispondente, mi trovo spessissimo da sola, sola con quella telecamera, ma per questo mi sono abituata a sentire quello che c’è oltre la telecamera. Penso che il festival ce lo abbia fatto sentire in tutti i ...