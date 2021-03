Vaporizzare cannabis danneggia i polmoni più delle classiche sigarette elettroniche

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Pensavo che le(vaporizzazione di nicotina) fossero il prodotto a base di nicotina più fortemente associato a preoccupanti sintomi respiratori”, ha detto il dottor Boyd, co-direttore del Centro Antidroga dell’Università del Michican. “I nostri dati sfidano l’ipotesi che fumarenicotina sia la cosa più dannosa per i. Se controlliamo lo svapo dinelle nostre analisi, scopriamo che esiste una relazione più debole tra sigaretta elettronica o uso die sintomi respiratori rispetto alla vaporizzazione di”. Boyd, che co-dirige anche il Centro per la droga, l’alcol, il fumo e la salute dell’U-M, ha sottolineato che i risultati non significano che lo svapo di nicotina o il ...