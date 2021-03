Ultime Notizie Roma del 05-03-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021)dailynews radiogiornale te venerdì 5 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con le dimissioni di Zingaretti con un colpo inaspettato che ha colto di sorpresa tutti i dirigenti del PD Nicola Zingaretti ha annunciato le dimissioni del segretario del partito di visioni dovrà essere ratificata dall’Assemblea Nazionale Idem già convocata per il 13 e 14 marzo dal Partito si deve ancora di invidia ripensarci e ritirare le dimissioni Non solo dalla maggioranza ma anche da esponenti della minoranza PD da querini ha Delrio Ma secondo i Fedelissimi governatore non avrebbe adora intenzione di tornare indietro rispetto una scelta meditata l’Italia è il primo paese dell’Unione Europea rifiutare il corpo delle dosi di vaccini di astrazeneca venerdì le autorità italiane hanno notificato alla commissione europea e decisione di bloccare l’export ...