Sanremo 2021, Orietta Berti: «Mi piacerebbe duettare con Ermal Metal e i Naziskin» (Di venerdì 5 marzo 2021) Orietta Berti Tra i protagonisti assoluti di questo Festival di Sanremo c'è sicuramente Orietta Berti. La vera outsider del cast in gara. La cantante reggiana si è imposta per la sua voce squillante e nitida (niente autotune), ma anche per la sua spontaneità talvolta al limite della gaffe. In una delle interviste sanremesi, ad esempio, la signora della musica ha ribattezzato i Maneskin "Naziskin". Una svista esilarante, una piccola défaillance rispetto ad una band molto conosciuta dai giovanissima ma un po' meno dalla generazione più agé. Allo stesso modo, anche Ermal Meta per la cantante si è trasformato in "Ermal Metal". "Non mi dispiacerebbe cantare e fare un duetto con Madame, come con Ermal

