LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Delusione Leonardo Fabbri: fuori in qualificazione! Rebecca Borga avanti nei 400 (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10: Arriva la conferma ufficiale di Rebecca Borga qualificata alle semifinali. Peccato per Alice Mangione, fuori per un centesimo 12.09: Al netto di errori nei calcoli di una organizzazione farraginosa Borga dovrebbe essere in semifinale. Vince l’ultima batteria la greca Vassiliou in 52?76 davanti alla lituana Serksniene in 53? 12.05: nell’ultima batteria dei 400 donne al via Mawdsley (Irl), Bryzhina (Ukr), Vasiliou (Gre), Serksniene (Ltu), Brossier (Fra) 12.02: La britannica Pipi con 52?63 vince la batteria, secondo posto per De Witte che chiude in 52?82 e terza Vondrova in 52?83. Borga resta quarta tra le ripescate e manca una sola batteria 12.00: Al via nella sesta batteria dei 400 Nadazhy (Hun), De Witte ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10: Arriva la conferma ufficiale diqualificata alle semifinali. Peccato per Alice Mangione,per un centesimo 12.09: Al netto di errori nei calcoli di una organizzazione farraginosadovrebbe essere in semifinale. Vince l’ultima batteria la greca Vassiliou in 52?76 dalla lituana Serksniene in 53? 12.05: nell’ultima batteria dei 400 donne al via Mawdsley (Irl), Bryzhina (Ukr), Vasiliou (Gre), Serksniene (Ltu), Brossier (Fra) 12.02: La britannica Pipi con 52?63 vince la batteria, secondo posto per De Witte che chiude in 52?82 e terza Vondrova in 52?83.resta quarta tra le ripescate e manca una sola batteria 12.00: Al via nella sesta batteria dei 400 Nadazhy (Hun), De Witte ...

