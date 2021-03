Libere elezioni addio | Hong Kong sarà governata solo da patrioti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 marzo 2021) D’ora in avanti, soltanto i “” potranno governare. Dove per “” si intende funzionari ligi e allineati a Pechino e soprattutto ubbidienti ai dettami del PCC, il Partito unico Comunista al potere. La bozza della nuova legge elettorale che eliminerà definitivamente dal futuro dell’ex colonia britannica qualsiasi possibilità di tenere ancora(o quasi), è da oggi sul tavolo dei duemila delegati del potentissimo Congresso Nazionale del Popolo (NPC), l’organismo con veri poteri legislativi in Cina che si riunisce a partire da oggi, e fino al prossimo 11 marzo, nell’enorme Sala dei Rappresentanti del Popolo a Pechino, seconda e decisiva tappa delle cosiddette “Due Sessioni”, i cui lavori sono iniziati ieri con il congresso dell’organo consultivo del ...