Juventus-Lazio, Birindelli: “Per i bianconeri difficile riprendere l’Inter” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Sia la squadra di Pirlo che quella di Inzaghi stanno un po’ zoppicando: la Juventus ha avuto un cambiamento radicale con la scelta di un nuovo allenatore dopo Sarri e la Lazio, invece, fa fatica a ritrovare le situazioni che lo scorso anno gli venivano in automatico come le verticalizzazioni, il palleggio rapido e la grande qualità dalla trequarti in avanti”. Questo il commento dell’ex calciatore della Juventus Alessandro Birindelli alla vigilia del match dei bianconeri contro la Lazio all’Allianz Stadium. Ai microfoni di LazioPress, l’ex difensore ha parlato della lotta Scudetto: “L’ambizione ci deve sempre essere e quindi credo che la Juventus voglia sempre puntare in alto lottando fino alla fine per lo Scudetto anche se poi davanti c’è ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) “Sia la squadra di Pirlo che quella di Inzaghi stanno un po’ zoppicando: laha avuto un cambiamento radicale con la scelta di un nuovo allenatore dopo Sarri e la, invece, fa fatica a ritrovare le situazioni che lo scorso anno gli venivano in automatico come le verticalizzazioni, il palleggio rapido e la grande qualità dalla trequarti in avanti”. Questo il commento dell’ex calciatore dellaAlessandroalla vigilia del match deicontro laall’Allianz Stadium. Ai microfoni diPress, l’ex difensore ha parlato della lotta Scudetto: “L’ambizione ci deve sempre essere e quindi credo che lavoglia sempre puntare in alto lottando fino alla fine per lo Scudetto anche se poi davanti c’è ...

GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official ??? Le sue parole verso #JuveLazio LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : #JuveLazio, storia di #DUELS! ?? - jup1897 : Le partite contro Lazio e Porto saranno fondamentali per capire le reali ambizioni della Juventus. Cosa vi aspettat… - Fprime86 : RT @SkySport: Juventus-Lazio, Inzaghi: 'Decisiva per la classifica, serve la partita perfetta' -