Governo | Salvini | ' Draghi può contare su apporto e supporto compatto della Lega'

matteosalvinimi : #Salvini: Spiace che il segretario Pd si dimetta perché nel suo partito “si parla solo di poltrone”... La Lega è al… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI: 'SERVIVA LA LEGA AL GOVERNO PER PENSARE DI PRODURRE VACCINI IN ITALIA'. - M5S_Europa : Forse #Salvini non ricorda che il suo amico #Orban bloccò il negoziato sul #RecoveryFund. La priorità del governo… - Daviderel4 : RT @OharaPina: Infatti. Ma lo sappiamo che è tassativamente vietato dare meriti ai 5s. Dopo Salvini abbiamo Draghi ... che ci vuoi fà? Il M… - Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: Diciamola tutta.. Tempo delle Minchionate.. Ancora non si è fatto nulla è i Soldi 32 Miliardi.. Sono ancora da distribuire..… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Salvini

' Ho fatto un passo di lato, ma non scompaio. Ripensamento? Non ci sarà '. Nicola Zingaretti parla all'indomani delle annunciate dimissioni da segretario del Pd. 'stia tranquillo, ilDraghi è forte, solido, andrà avanti, nessuno lo metterà mai in discussione, anzi. Troverà il Pd al 1000 per 1000% al servizio per portare avanti quel programma', ...Replica poi a: "può stare tranquillo, il Pd sarà al 1000 per 1000 al fianco delDraghi". - "Ho fatto un passo di lato ma non scompaio. Il gruppo dirigente faccia un passo avanti". ...Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Se nel 2021 gli sbarchi continueranno ai ritmi di gennaio e febbraio rischiamo di superare quota 120 mila arrivi clandestini in un anno. Impensabile in un anno di Covid, ..."Se qualcuno pensa sia un bluff, ha capito male", "le mie dimissioni sono irrevocabili", ha fatto sapere Zingaretti ad alcuni media confermando la volontà, annunciata ieri a sorpresa, di dimettersi da ...