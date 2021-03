Super Smash Bros Ultimate | Sakurai presenta Pyra e Mythra

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo giorni d’attesa, Masahiroha mostrato nel dettaglio il gameplay diin: parliamone Non potevamo certo lasciarvi a bocca asciutta dopo quel tease nell’ultima intervista a Masahiro, così eccoci qui per discutere nel dettaglio della suazione diin. Come è avvenuto anche con l’ultimo Nintendo Direct, vi forniremo qui sotto la possibilità di recuperare l’interazione se non l’avete ancora vista, ma se preferite un riassunto per iscritto abbiamo pensato anche a quello. Tra l’altro, nel video il game ...