NieR | Reincarnation a quota 10 milioni di download

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 4 marzo 2021) Square Enix ha annunciato un nuovo traguardo per quanto riguarda idel suo ultimo gioco per dispositivi mobile. Secondo l'annuncio su Twitter, il gioco è stato scaricato 10di volte, il che è davvero un ottimo risultato considerando che per ora il gioco è disponibile solo in Giappone. Poiché il traguardo è stato raggiunto prima del previsto, i bonus celebrativi non sono stati ancora decisi e saranno annunciati in un secondo momento. Leggi altro...