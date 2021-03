MasterChef 10 | chi vincerà?

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 4 marzo 2021) I Finalisti di10 Non c’è solo il Festival di Sanremo 2021: stasera su Sky Uno si conclude la decima edizione die uno tra Antonio, Francesco Aquila, Monir e Irene porterà a casa la vittoria e i centomila euro in palio, raccogliendo l’eredità di Antonio Lorenzon, vincitore della passata edizione. Quattro personalità molto diverse, quattro storie e altrettanti percorsi all’interno della Masterclass, ma (per una volta!) tutti validi e meritevoli di successo.10: il percorso di Irene Volpe In Irene si concentrano le quote rosa di questa finale, ma il rosa non è che uno dei tanti colori che la ventunenne romana ha sfoggiato, tingendosi di continuo i capelli. Talentuosa nel preparare dolci, concentrata e con una gran voglia di farcela, Irene si è presentata come un cucciolo spaurito, troppo incline alle ...