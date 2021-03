Dry Brushing viso | scopri l’esfoliazione super delicata e a costo zero

Ultime Notizie dalla rete : Dry Brushing

CheDonna.it

... per un corpo sempre tonico Mantere un corpo tonico e compatto non è facile, per questo Cindy Crawfort affianca agli allenamenti anche il: "Sono un grande fan della body skin brush , la ...Non si tratta di un nuovo, prodigioso farmaco, ma della spazzolatura a secco o, una pratica che consiste nel massaggiare il proprio corpo con una spazzola rigorosamente in fibre ...Cindy Crawford compie 55 anni. La modella più famosa degli anni '90 svela i segreti di bellezza per avere una pelle da ventenne ...