Covid, Oms: “In Europa casi in aumento dopo sei settimane di calo”. L’Italia quarta al mondo per numero di nuovi contagi in una settimana (Di giovedì 4 marzo 2021) Per la prima volta dopo sei settimane di calo consecutivo, i casi segnalati di Covid-19 in Europa tornano ad aumentare. L’allarme arriva dall’ultimo briefing dell’Organizzazione mondiale della sanità che già martedì aveva sottolineato il trend in aumento al livello mondiale. Secondo il responsabile per l’Europa, Hans Kluge, nell’ultima settimana “i nuovi positivi sono aumentati del 9%”, con un numero assoluto di 1 milione di contagi nella regione. L’aumento globale dei casi, pari a 2,6 milioni nell’ultima settimana, si è concentrato in particolare nell’area del Mediterraneo orientale (14%), nel Sud-Est asiatico (9%), in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Per la prima voltaseidiconsecutivo, isegnalati di-19 intornano ad aumentare. L’allarme arriva dall’ultimo briefing dell’Organizzazione mondiale della sanità che già martedì aveva sottolineato il trend inal livello mondiale. Secondo il responsabile per l’, Hans Kluge, nell’ultima“ipositivi sono aumentati del 9%”, con unassoluto di 1 milione dinella regione. L’globale dei, pari a 2,6 milioni nell’ultima, si è concentrato in particolare nell’area del Mediterraneo orientale (14%), nel Sud-Est asiatico (9%), in ...

