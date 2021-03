Almanacco del 04-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 marzo 2021)del giorno e abbiamo anche superato il giro di boa quando hai giovedì e 4 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Casimiro un nome che ha origine dal polacco kazimierz composto da casa comandare i miei famoso illustre quindi significa persona potente celsa nel comandare ci dice il bianco l’ho se vuoi riempire i botti Zappa fondo e Pota corto e non fare ma però c’è vabbè sono la pioggia Antonio Vivaldi Lucio Dalla Umberto Tozzi noi sempre Chiama fare Roger e però devi essere più rapido non così lungo come il Festival di Sanremo eh eh Dai andiamo a fare gli auguri ai nati di oggi con calma con calma Tanto ce l’abbiamo tutta tutta la giornatapapavero Eh allora andiamo a fare a Daniele Luca Silvia Simone Tantissimi auguri di buon compleanno in più rapidi Alessandra Vivian Emilia e Irene Irene Buona giornata voglio salutare anche Andrea ...