UFFICIALE Juventus-Napoli | c’è la data | si giocherà il 17 marzo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La Lega Serie A ha annunciato che il recupero disiil prossimo 17con calcio d’inizio alle 18:45 La Lega Serie A ha annunciato che il recupero disiil prossimo 17con calcio d’inizio alle 18:45. La partita si sarebbe dovuta giocare originariamente lo scorso 4 ottobre ma non venne disputata in quanto il, su ordine dell’ASL, non si presentò a Torino. La società di Aurelio De Laurentiis venne punita con una sconfitta a tavolino per 3-0 ed un punto di penalizzazione, sanzione poi cancellata dal Collegio di Garanzia del CONI. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La Juventus annuncia una positività al Covid-19: 'Non è un calciatore' ?? - ZZiliani : Splendida sorpresa per #Marocchi nell’intervallo di #JuventusSpezia: da #Sanremo2021 ha ricevuto un invito ufficial… - SimoneGambino : UFFICIALE: Juventus-Napoli si recupererà mercoledi 17 marzo con calcio d'inizio alle ore 18.45 @GoalItalia - swiftdybala : RT @juventusfc: UFFICIALE | #JuveNapoli il 17 marzo 2021 alle 18:45 - - chepalleragazzi : RT @juventusfc: UFFICIALE | #JuveNapoli il 17 marzo 2021 alle 18:45 - -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Juventus

TUTTO mercato WEB

La Lega Serie A ha annunciato che il recupero di- Napoli si giocherà il prossimo 17 marzo con calcio d'inizio alle ...... dalla Fiorentina all'Inter, passando pere Milan. Non c'è da meravigliarsi, quindi, se il ... approfondimento Pelé: il re del calcio, è uscito il trailerNon mancheranno, in questa ...Juventus-Napoli sarà recuperata il prossimo 17 marzo. Lo ha comunicato ufficialmente la Lega Serie A con un comunicato: le squadre scenderanno in campo alle ore 18.45 all'Allianz Stadium.Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso nota la data in cui verrà recuperata la gara tra Juventus e Napoli, valevole per la 3^ giornata di andata e non disputata in data 4 ...