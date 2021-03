Sassuolo-Napoli | Di Lorenzo in gol | è 2-2 VIDEO

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ci pensa Giovanni Dia risolvere più di un problema ale a firmare la rete del 2-2 al Mapei Stadium nel match contro il. Sul risultato di 2-1 e in un momento critico con due pali colpiti dai neroverdi, il laterale azzurro ha messo in rete in spaccata su cross perfetto di Insigne. Finale rovente con le due squadre sbilanciate alla ricerca del gol della vittoria. SportFace.

2 - 2 LIVE 34' aut. Maksimovic (S), 38' Zielinski (N), 45+1' rig. Berardi (S), 72' Di Lorenzo (N)(4 - 2 - 3 - 1) Consigli; Muldur (73' Toljan), Marlon, Ferrari G., ...Hanno voglia di giocare, per motivi diversi,. I neroverdi, che ospitano la squadra di Gattuso al Mapei Stadium, non hanno disputato l'ultima giornata a causa del rinvio contro il Torino. Gli azzurri invece cercano continuità ...Mercoledì, invece, il campionato riprende alle ore 18:30 con il Sassuolo impegnato in trasferta sul prato del Napoli. I padroni di casa, dopo la vittoria conquistata sul Crotone, pareggiano in casa ...Prosegue la Serie A con gli incontri della venticinquesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...