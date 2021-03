Pd | Biti | ‘da Rossi non accetto lezioni | è lui un ex’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar (Adnkronos) – “Enrico– come va di moda tra diversi dirigenti del mio PD in queste settimane – accusa senza mezzi termini una parte del suo partito, compagni e compagne di quel partito che lui ha lasciato (fondandone, lui sì, un altro) e nel quale è tornato, di voler affossare il segretario. Segretario chedifende, ma che non ha votato; lo dico per amor di verità e esercizio di memoria”. Lo scrive su Facebook la senatrice fiorentina del Pd Caterina.“Avendo io votato Enricotutte le volte che si è candidato alla presidenza della regione, avendo fatto per lui e per il nostro partito le campagne elettorali, avendone sostenuto le politiche dei due mandati – anche negli anni in cui ha cambiato partito! – credo di poter rivolgermi a lui senza nessun timore. Perché se c’è qualcuno tra noi ...