LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 81-82, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini tornano a -1 a inizio quarto periodo (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86-90 Milano torna a -4 con Shields. 84-90 Canestro da due di Pierre. 84-88 Bomba di Datome, stasera un gigante il veterano azzurro. 81-88 Vesely subisce fallo e segna il libero aggiuntivo. 81-87 Due punti per Vesely. 81-85 De Colo risveglia i suoi con una tripla. 81-82 -1 Milano con Shield. 79-82 Due punti per Shields. 77-82 2/2 ai liberi per Guduric. 77-80 Ancora Punter, -3 Olimpia. 75-80 Punter riporta Milano a -5. 73-80 Tecnico al Fener e Datome realizza il libero. 72-80 Bomba di Punter, Milano non molla. 69-80 2/2 dalla lunetta per Pierre. Il terzo quarto finisce qua. 69-78 Ancora Brown da tre. 69-75 Due punti per Rodriguez. 67-75 Brooks con un floater. 65-75 Brown subisce anche fallo e segna il libero ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86-90torna a -4 con Shields. 84-90 Canestro da due di Pierre. 84-88 Bomba di Datome, stasera un gigante il veterano azzurro. 81-88 Vesely subisce fallo e segna il libero aggiuntivo. 81-87 Due punti per Vesely. 81-85 De Colo risveglia i suoi con una tripla. 81-82 -1con Shield. 79-82 Due punti per Shields. 77-82 2/2 ai liberi per Guduric. 77-80 Ancora Punter, -3. 75-80 Punter riportaa -5. 73-80 Tecnico al Fener e Datome realizza il libero. 72-80 Bomba di Punter,non molla. 69-80 2/2 dalla lunetta per Pierre. Il terzofinisce qua. 69-78 Ancora Brown da tre. 69-75 Due punti per Rodriguez. 67-75 Brooks con un floater. 65-75 Brown subisce anche fallo e segna il libero ...

