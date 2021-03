Caos vaccini, due milioni di fiale inutilizzate. Regioni in ordine sparso (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sui vaccini è caos. Sono tanti i punti critici. Le Regioni vanno per conto loro, decidendo chi somministra, dove e anche come far accedere i cittadini. Le fasce non vengono rispettate. Si va avanti con alcune categorie professionali, talvolta non necessarie, mentre fragili e anziani aspettano. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sui vaccini è caos. Sono tanti i punti critici. Le Regioni vanno per conto loro, decidendo chi somministra, dove e anche come far accedere i cittadini. Le fasce non vengono rispettate. Si va avanti con alcune categorie professionali, talvolta non necessarie, mentre fragili e anziani aspettano.

