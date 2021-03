Perugia-Sambenedettese: le ultime sulla gara e le probabili formazioni (Di martedì 2 marzo 2021) Perugia-Sambenedettese in campo questo pomeriggio dalle 17.30 al “Curi”, quale anticipo della 28a giornata del campionato di Serie C girone B. I padroni di casa puntano ad agganciare in vetta il Padova, forti anche del loro ottimo stato di forma. La Samb, al contrario, deve riprendere a macinare punti dopo un periodo nero, che rischia di estrometterla dai posti che vorrebbero dire playoff. Il momento del Perugia Sabato scorso il Perugia ha aggiunto un altro tassello importante alla propria collezione di vittorie consecutive, arrivate prima della gara odierna a 5. Al “Curi”, infatti, la formazione di Caserta ha piegato con un perentorio 3-0 i canarini del Modena, trafitti dalle segnature di Elia, Favalli e Murano. La striscia positiva degli umbri, a questo punto, è diventata di 8 vittorie e un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021)in campo questo pomeriggio dalle 17.30 al “Curi”, quale anticipo della 28a giornata del campionato di Serie C girone B. I padroni di casa puntano ad agganciare in vetta il Padova, forti anche del loro ottimo stato di forma. La Samb, al contrario, deve riprendere a macinare punti dopo un periodo nero, che rischia di estrometterla dai posti che vorrebbero dire playoff. Il momento delSabato scorso ilha aggiunto un altro tassello importante alla propria collezione di vittorie consecutive, arrivate prima dellaodierna a 5. Al “Curi”, infatti, la formazione di Caserta ha piegato con un perentorio 3-0 i canarini del Modena, trafitti dalle segnature di Elia, Favalli e Murano. La striscia positiva degli umbri, a questo punto, è diventata di 8 vittorie e un ...

Jackie196710 : RT @Senseisports1: #FreePicks #Soccer #SenseiSam ?? #Australia ???? @ALeague Perth Glory ??? Central Coast Mariners ??Over 2.5 ?? -160 #SerieC… - ArmandoBanda10 : RT @Senseisports1: #FreePicks #Soccer #SenseiSam ?? #Australia ???? @ALeague Perth Glory ??? Central Coast Mariners ??Over 2.5 ?? -160 #SerieC… - Rimas393 : RT @Senseisports1: #FreePicks #Soccer #SenseiSam ?? #Australia ???? @ALeague Perth Glory ??? Central Coast Mariners ??Over 2.5 ?? -160 #SerieC… - Felipe_0214 : RT @Senseisports1: #FreePicks #Soccer #SenseiSam ?? #Australia ???? @ALeague Perth Glory ??? Central Coast Mariners ??Over 2.5 ?? -160 #SerieC… - TheBeardBear13 : RT @Senseisports1: #FreePicks #Soccer #SenseiSam ?? #Australia ???? @ALeague Perth Glory ??? Central Coast Mariners ??Over 2.5 ?? -160 #SerieC… -