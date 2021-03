Per andare in tv Daniela Martani si è tamponata e ha fatto 5 vaccini (Di martedì 2 marzo 2021) Indecisa fra reclutare una persona bella o una bella persona, Mediaset non ha avuto dubbi, infilando Daniela Martani nel cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi, al via in prima serata su Canale 5 dal 15 marzo per la conduzione di Ilary Blasi. Un ingaggio, quello della 47enne no-vax ex hostess di Alitalia (la pasionaria si fece fotografare con tanto di divisa di servizio verde e un cappio in mano ai tempi dei primi grossi licenziamenti della nostra compagnia di bandiera) salutato dal web con una bordata di accese polemiche. A molti infatti non è parsa una genialata, ma piuttosto una trovata a dir poco censurabile e diseducativa dare voce e visibilità, per giunta proprio in questo delicatissimo periodo, a un personaggio che verso la prevenzione del Covid e le campagne vaccinali non ha mai mostrato particolare simpatia. Con frasi come: “Se non ci ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) Indecisa fra reclutare una persona bella o una bella persona, Mediaset non ha avuto dubbi, infilandonel cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi, al via in prima serata su Canale 5 dal 15 marzo per la conduzione di Ilary Blasi. Un ingaggio, quello della 47enne no-vax ex hostess di Alitalia (la pasionaria si fece fotografare con tanto di divisa di servizio verde e un cappio in mano ai tempi dei primi grossi licenziamenti della nostra compagnia di bandiera) salutato dal web con una bordata di accese polemiche. A molti infatti non è parsa una genialata, ma piuttosto una trovata a dir poco censurabile e diseducativa dare voce e visibilità, per giunta proprio in questo delicatissimo periodo, a un personaggio che verso la prevenzione del Covid e le campagne vaccinali non ha mai mostrato particolare simpatia. Con frasi come: “Se non ci ...

