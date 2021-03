Le mafie invisibili

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 marzo 2021) Le metamorfosi costituiscono la parte dominante del nuovo “dna” mafioso. Rappresentano una trasformazione funzionale e strutturale dell’organizzazione criminale che, pur non rientrando tra gli elementi essenziali sanciti nell’art. 416 bis c.p., sono mafia più di quella disciplinata legislativamente. Si tratta di uno sviluppo organico, partito dalla fase larvale (coppola e lupara) e arrivato a quella adulta (doppio petto e ventiquattrore). Siamo di fronte a una mafia sempre più “liquida” assimilabile al rivolo, lento e copioso, che pervade qualsiasi spazio dove sia possibile lucrare, non solo economicamente. È presente ovunque e si annida, soprattutto, dove latitano onestà e senso dello Stato. È una mafia che si vede, ma che si fa finta di non percepire, poiché spesso conviene a tanti. Non è solo quella dei Montante, dei Buzzi o dei Carminati. C’è una nuova mafia che non si limita a ...