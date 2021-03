Lazio – Torino, 3-0 a tavolino: cosa succede adesso (Di martedì 2 marzo 2021) Lazio – Torino non si disputerà: l’Asl non consente ai granata di partire. Si va verso il 3-0 a tavolino. cosa succede al Fantacalcio Getty ImagesCome da giovedì scorso si era prospettato (giorno in cui Torino-Sassuolo del giorno dopo era stata rinviata), Lazio-Torino in programma questa sera non si giocherà a causa degli otto casi Covid tra il Toro, di variante inglese. La squadra di Davide Nicola non è partita per la capitale. Ora c’è il rischio del 3-0 a tavolino e la penalità di un punto come successe per il Napoli in occasione della gara contro la Juventus. Come per gli azzurri, però, il Toro potrebbe fare ricorso e forte di quel precedente, vincerlo. Ieri sera la Asl di Torino ha scritto a Paolo ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 marzo 2021)non si disputerà: l’Asl non consente ai granata di partire. Si va verso il 3-0 aal Fantacalcio Getty ImagesCome da giovedì scorso si era prospettato (giorno in cui-Sassuolo del giorno dopo era stata rinviata),in programma questa sera non si giocherà a causa degli otto casi Covid tra il Toro, di variante inglese. La squadra di Davide Nicola non è partita per la capitale. Ora c’è il rischio del 3-0 ae la penalità di un punto come successe per il Napoli in occasione della gara contro la Juventus. Come per gli azzurri, però, il Toro potrebbe fare ricorso e forte di quel precedente, vincerlo. Ieri sera la Asl diha scritto a Paolo ...

SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - SkySport : Niente rinvio, Lazio-Torino sarà un Juve-Napoli bis - SkySport : ULTIM'ORA ? Lazio-Torino, convocato d'urgenza il consiglio di Lega Si affronta la questione dei protocolli covid ?… - Hsiwk_ : Qualsiasi persona un pizzico di sale in zucca direbbe che Lazio-Torino non va giocata per ovvie ragioni. Chissà per… - NonSoloJuve : ??”Torino-Sassuolo è stata rinviata dalla Lega Serie A pur non essendocene i presupposti, non essendosi riscontrate… -