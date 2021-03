La terza ondata del “dagli all’untore”: un popolo ridotto all’ora d’aria (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar – Sembra sia arrivata la famigerata terza ondata, e ci siamo ridotti a sperare nell’arrivo della bella stagione che rallenterà bruscamente, come avvenuto un anno fa, la corsa del Covid-19. Questa è la nostra precaria condizione, intesa come aspettativa per il futuro del paese Italia. Il siparietto che si ripropone è il medesimo dei mesi scorsi, quando, all’indomani di timide riaperture, le autorità politiche e sanitarie puntarono il dito conto la cittadinanza rea di essere stata sui Navigli, tanto per citare uno dei posti simbolo dell’incoscienza italiana. Immancabile il prossimo premio Pulitzer pronto a immortalare con un’inquadratura idonea la folla che cammina, che mangia il gelato, che guarda le vetrine, che vive. La terza ondata del “dagli all’untore” Il tutto in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar – Sembra sia arrivata la famigerata, e ci siamo ridotti a sperare nell’arrivo della bella stagione che rallenterà bruscamente, come avvenuto un anno fa, la corsa del Covid-19. Questa è la nostra precaria condizione, intesa come aspettativa per il futuro del paese Italia. Il siparietto che si ripropone è il medesimo dei mesi scorsi, quando, all’indomani di timide riaperture, le autorità politiche e sanitarie puntarono il dito conto la cittadinanza rea di essere stata sui Navigli, tanto per citare uno dei posti simbolo dell’incoscienza italiana. Immancabile il prossimo premio Pulitzer pronto a immortalare con un’inquadratura idonea la folla che cammina, che mangia il gelato, che guarda le vetrine, che vive. Ladel “” Il tutto in ...

