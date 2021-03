Fedez spoilera la lettera con cui inizia il nome di sua figlia? (Di martedì 2 marzo 2021) No, niente spoiler legati alla canzone di Sanremo questa volta! Fedez ha però pubblicato pochi minuti fa su Instagram una foto che sta già facendo chiacchierare il mondo del web. Il cantante infatti è pronto per salire sul palco dell’Ariston insieme alla sua collega Francesca Michielin, con il brano Chiamami Per nome. Fedez ha quindi pubblicato una foto del suo outfit per la serata: una giacca firmata Versace che sulla schiena ha incise le iniziali dei componenti della sua famiglia: C, F, L e V. Diamo per scontato che le prime tre lettere rappresentino i nomi Chiara, Fedez e Leone, ma rimane un grande mistero sulla lettera V. In molti hanno quindi ipotizzato che sia stia parlando della futura figlia di Fedez e Chiara, che avrà un ... Leggi su trendit (Di martedì 2 marzo 2021) No, niente spoiler legati alla canzone di Sanremo questa volta!ha però pubblicato pochi minuti fa su Instagram una foto che sta già facendo chiacchierare il mondo del web. Il cantante infatti è pronto per salire sul palco dell’Ariston insieme alla sua collega Francesca Michielin, con il brano Chiamami Perha quindi pubblicato una foto del suo outfit per la serata: una giacca firmata Versace che sulla schiena ha incise leli dei componenti della sua famiglia: C, F, L e V. Diamo per scontato che le prime tre lettere rappresentino i nomi Chiara,e Leone, ma rimane un grande mistero sullaV. In molti hanno quindi ipotizzato che sia stia parlando della futuradie Chiara, che avrà un ...

wakemeuptommo : Se non può spoilerare la canzone di Sanremo spoilera l’iniziale del nome della bimba Mi sembra giusto ?? - _michi_sandrina : Fedez che spoilera la lettera del nome della bambina ADOROOOOOO - Massimo_Balss : RT @c_pradelli: Oggi si spoilera. Non ai livelli di @Fedez, ma quasi. Il mio 9º #Sanremo è anche il primo #SanRemoto, ma le tradizioni su… - Falla_Girare : RT @c_pradelli: Oggi si spoilera. Non ai livelli di @Fedez, ma quasi. Il mio 9º #Sanremo è anche il primo #SanRemoto, ma le tradizioni su… - MiTomorrow : RT @c_pradelli: Oggi si spoilera. Non ai livelli di @Fedez, ma quasi. Il mio 9º #Sanremo è anche il primo #SanRemoto, ma le tradizioni su… -