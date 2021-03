Covid, intesa con Toscana life science: 100mila anticorpi in tre mesi (Di martedì 2 marzo 2021) FIRENZE – La Regione firma l’intesa con Toscana life sciences sugli anticorpi monoclonali. Nasce la società Tls sviluppo. Una nuova realtà che promette una decisa svolta nella cura contro il Coronavirus. “È la società- spiega il governatore della Toscana Eugenio Giani– che consente la produzione materiale di 100 mila dosi in tre mesi e altrettanti nei tre mesi successivi per quella che è la medicina contro il Covid. Finora si è parlato di vaccini, ovvero di un elemento di prevenzione. Adesso il lavoro di ricerca, che il professor Rappuoli e il suo team di ricerca hanno sviluppato fin dagli inizi sugli anticorpi monoclonali, si concretizza con vere e proprie dosi che, una volta inoculate, consentono anche al malato di poter reagire“. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) FIRENZE – La Regione firma l’intesa con Toscana life sciences sugli anticorpi monoclonali. Nasce la società Tls sviluppo. Una nuova realtà che promette una decisa svolta nella cura contro il Coronavirus. “È la società- spiega il governatore della Toscana Eugenio Giani– che consente la produzione materiale di 100 mila dosi in tre mesi e altrettanti nei tre mesi successivi per quella che è la medicina contro il Covid. Finora si è parlato di vaccini, ovvero di un elemento di prevenzione. Adesso il lavoro di ricerca, che il professor Rappuoli e il suo team di ricerca hanno sviluppato fin dagli inizi sugli anticorpi monoclonali, si concretizza con vere e proprie dosi che, una volta inoculate, consentono anche al malato di poter reagire“.

