Vaccini a domicilio per over 80 a Messina | prima dose a una 84enne

(Di lunedì 1 marzo 2021)è tra le prime città in Sicilia ad avviare la vaccinazione domiciliare per gli80. Stamane due squadre con quattro medici si sono recate nella zona Nord e nella zona Sud per raggiungere circa 25 appartamenti. Laanziana vaccinata direttamente a casa è stata una donna: Francesca Natoli, di 84 anni, ex insegnante. cav/vbo/r su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini domicilio

Alle famiglie che ne hanno bisogno, i volontari garantiscono la spesa a, la consegna dei ... come sedi per 'accogliere' medici e personale sanitario per la somministrazione dei'. 'In ......nel mondo delle cooperative sociali per la mancanza di calendarizzazione deiper gli utenti disabili non inseriti nei centri diurni e degli operatori che svolgono il servizio a. '...La lotta al Coronavirus non conosce soste e passa attraverso la somministrazione dei vaccini anti-Covid. A Messina sono partite le vaccinazioni a domicilio. La prima anziana Over 80 vaccinata a ...Su oltre 9.000 tamponi e oltre 6.000 antigenici (per un totale di oltre 15.000 test), nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.044 nuovi casi positivi. 28 i pazienti deceduti e 1.094 quelli ...