**Scuola: Giannelli (presidi), 'su vaccinazioni docenti niente dati, sarebbe evidente lentezza'** (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – La campagna di vaccinazione docenti e personale Ata è cominciata ma "continuiamo a non avere numeri in questo paese mentre un approccio quantitativo sarebbe indispensabile per verificare in modo tangibile come procede il piano vaccinale". E' il commento all'Adnkronos del presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, che afferma: "Temo che questi dati che dovrebbero essere raccolti dal servizio sanitario regionale e nazionale non siano pubblicati perché altrimenti sarebbe evidente che andiamo avanti con troppa lentezza". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

