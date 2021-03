Muore al funerale | lutto a Pisciotta per la scomparsa di una donna 50enne

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Dramma nella Chiesa Madre Santissimi Apostoli Pietro e Paolo di(foto). Nel pomeriggio di lunedì unadella frazione Caprioli, di circa 50 anni, è stata colta da un fulminante malore. Purtroppo non ha avuto scampo. “Quando sono arrivati i soccorsi del 118, immediatamente chiamati, la signora era già senza vita” racconta, affranto, il sindaco Ettore Liguori. La, in chiesa, stava partecipando al rito funebre di un conoscente, l’ex professore Palumbo. E proprio la scuola è il filo conduttore di questa assurda vicenda: la signora lavorava presso l’istituto proprio della sua frazione, Caprioli. Sul posto i Carabinieri della locale stazione diretti dal Maresciallo Alfonso De Cecco per i rilievi di rito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.