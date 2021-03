Bartomeu, la polizia catalana: “Il Barcellona ha collaborato per l’intera indagine” (Di lunedì 1 marzo 2021) L'arresto dell'ex presidente del Barcellona Bartomeu è stato un vero e proprio shock, non solo per i tifosi blaugrana ma per il mondo del calcio in generale. La polizia catalana, meglio conosciuta come i Mossos d'Esquadra, ha ricostruito la situazione che ha portato all'arresto di Josep Bartomeu e di tre ex dirigenti:LA RICOSTRUZIONEcaption id="attachment 1043259" align="alignnone" width="1024" Bartomeu (getty images)/caption"Oggi alcuni agenti dell'Área Central de Delitos Económicos della División de Investigación Criminal (DIC) sono intervenuti in nome di un'investigazione circa presunti reati contro il patrimonio e di ordine socioeconomico. Questo intervento si è concretizzato in quattro arresti e cinque perquisizioni in differenti spazi, tanto presso società come presso privati ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) L'arresto dell'ex presidente delè stato un vero e proprio shock, non solo per i tifosi blaugrana ma per il mondo del calcio in generale. La, meglio conosciuta come i Mossos d'Esquadra, ha ricostruito la situazione che ha portato all'arresto di Josepe di tre ex dirigenti:LA RICOSTRUZIONEcaption id="attachment 1043259" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Oggi alcuni agenti dell'Área Central de Delitos Económicos della División de Investigación Criminal (DIC) sono intervenuti in nome di un'investigazione circa presunti reati contro il patrimonio e di ordine socioeconomico. Questo intervento si è concretizzato in quattro arresti e cinque perquisizioni in differenti spazi, tanto presso società come presso privati ...

