Anche il Piemonte guidato dalla destra si arrende alla realtà: 'La variante inglese sta per dilagare' (Di lunedì 1 marzo 2021) Mentre fino a pochi giorni fa la destra ha cavalcato qualsiasi malconento nel nome delle riaperture, ora i nodi vengono al pettine. "In Piemonte la variante inglese ha raggiunto il 48% dei casi, e ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) Mentre fino a pochi giorni fa laha cavalcato qualsiasi malconento nel nome delle riaperture, ora i nodi vengono al pettine. "Inlaha raggiunto il 48% dei casi, e ...

