Ventimiglia | una bambina di 7 anni è scomparsa sul Monte Pozzo

(Di domenica 28 febbraio 2021) Unadi 7. Sono ore di angoscia per i genitori, che hanno perso di vista la piccola durante una passeggiata sul, sulle alture di Bevera. La ...

repubblica : Ventimiglia, scompare una bimba di 8 anni: Passeggiava sul monte Pozzo con genitori e amici - HuffPostItalia : Ventimiglia, bimba di 7 anni scompare durante una passeggiata - rtl1025 : ?? Una bambina di 7 anni è scomparsa durante una passeggiata sul monte Pozzo, sulle alture di #Bevera, a… - Lucia05149332 : RT @LaStampa: Ventimiglia, bimba di 7 anni scompare durante una passeggiata nei boschi: era con i genitori - sanghi47 : RT @MediasetTgcom24: Ventimiglia, bambina di sette anni scompare durante una passeggiata #Ventimiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Ventimiglia una

bambina di 7 anni è scomparsa a. Sono ore di angoscia per i genitori, che hanno perso di vista la piccola durantepasseggiata sul monte Pozzo , sulle alture di Bevera. La ...bambina di sette anni è scomparsa durantepasseggiata sul monte Pozzo, sulle alture di Bevera, a. È accaduto intorno alle 18. La piccola stava scendendo da Monte Pozzo assieme ai ...Una bambina di sette anni è scomparsa durante una passeggiata sul monte Pozzo, sulle alture di Bevera, a Ventimiglia. È accaduto intorno alle 18. La piccola stava scendendo ...Allarme in Liguria, per la scomparsa di una bambina di 7 anni. I genitori ne hanno perso le tracce durante una passeggiata sul monte Pozzo, sulle alture di Bevera, a Ventimiglia. La famiglia stava sce ...