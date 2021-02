Crotone, Stroppa verso l’esonero: Bucchi dice no. Il motivo (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Crotone valuta l’esonero di Giovanni Stroppa: contatti con Cristian Bucchi, ma l’offerta economica è troppo bassa Il Crotone sta valutando l’esonero di Giovanni Stroppa dopo l’ennesima sconfitta rimediata oggi contro il Cagliari. I contatti con Cristian Bucchi non hanno dato esito positivo. Come riportato da Sky Sport, il tecnico ha ritenuto troppo bassa l’offerta economica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilvalutadi Giovanni: contatti con Cristian, ma l’offerta economica è troppo bassa Ilsta valutandodi Giovannidopo l’ennesima sconfitta rimediata oggi contro il Cagliari. I contatti con Cristiannon hanno dato esito positivo. Come riportato da Sky Sport, il tecnico ha ritenuto troppo bassa l’offerta economica. Leggi su Calcionews24.com

