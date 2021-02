Beautiful | trama 28 febbraio 2021 | la promessa di Thomas

(Di domenica 28 febbraio 2021) Anticipazionioggi 28con un momento triste e uno di vittoria per, che fa unamolto interessante. Ridge dice addio a Brooke Nella nuova puntata28non mancano i momenti molto particolari tra i nostri protagonisti. Ricordiamo che le puntate della soap americana ambientata a Los Angeles, sono in onda tutti i giorni a partire dalle ore 13.40 solo su Canale 5. Nelle scorse puntate abbiamo potuto notare che Ridge e Shauna non mancano di avere momenti di passione mentre si trovano entrambi a casa di Eric. La speranza della Fulton ora è quella di poter stare con lui, confidando a Quiin le sue reali intenzioni considerando che si è innamorata dello stilista. Tutto per lei sembra andare verso la ...

... trame puntate americane: due grandi ritorni Le anticipazioni americane dirivelano che ...foto scattata in studio con Dan Martin ed entrambi sono entusiasti di lavorare su una nuova...E' chiara dunque l'incomunicabilità tra moglie e marito, il destino di questa coppia è ormai scritto! Qui lacompleta diScopriamo tutte le Anticipazioni settimanali didal ...Nelle nuove puntate di Beautiful farà ritorno il detective Sanchez per indagare su un crimine pazzesco! Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano alcuni momenti caldi insieme ad altri sciocca ...Ma torniamo a Los Angeles. Come avrete visto nelle ultime puntate, Ridge sembrava essersi avvicinato molto a Shauna. Nel suo cuore però, almeno per il momento c’è posto solo per Brooke, alla quale ha ...