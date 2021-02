Schianto contro un palo, Francesco muore a soli 16 anni. Un intero paese in lutto: “Ci mancherai” (Di sabato 27 febbraio 2021) Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un palo. La comunità di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, è sconvolta per la morte di un ragazzo di 16 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 20 di venerdì 26 febbraio. Il ragazzo stava percorrendo via Beppe Montana in sella alla sua moto quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo. Le cause dell’incidente sono in via corso di accertamento. Il ragazzo si chiamava Francesco Giambra e aveva 16 anni. Sono stati gli altri automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma le condizioni di Francesco sono subito apparse critiche. Inutili i tentativi di rianimarlo, il ragazzo è morto durante il trasporto all’ospedale ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Ha perso illlo della sua moto e si è schiantatoun. La comunità di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, è sconvolta per la morte di un ragazzo di 16. L’incidente si è verificato intorno alle 20 di venerdì 26 febbraio. Il ragazzo stava percorrendo via Beppe Montana in sella alla sua moto quando all’improvviso ha perso illlo del mezzo. Le cause dell’incidente sono in via corso di accertamento. Il ragazzo si chiamavaGiambra e aveva 16. Sono stati gli altri automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma le condizioni disono subito apparse critiche. Inutili i tentativi di rianimarlo, il ragazzo è morto durante il trasporto all’ospedale ...

