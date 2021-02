Napoli | De Laurentiis vuole Sarri | l’allenatore punta un’altra squadra

(Di sabato 27 febbraio 2021) Per il post Gattuso, Devorrebbe il ritorno di Maurizio. Maavrebbein mente Come appreso da Juventus News 24, Aurelio Desarebbe tentato dal ritorno di Mauriziosulla panchina del. Al momento, dopo la fine dell’esperienza alla Juve, il tecnico toscano non ha intrapreso nessuna nuova avventura. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24però non vorrebbe tornare ando la Roma come possibile tappa futura ed escludendo la Fiorentina. Il valzer di panchine si completerebbe, in caso, con De Zerbi alla Viola e Italiano al suo posto al Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore di Alfonso De Nicola per la scompar… - junews24com : Sarri Napoli: De Laurentiis tentato dal ritorno, ma l'ex Juve punta un'altra squadra - - cn1926it : GdS – Panchina #Napoli, #DeLaurentiis prepara il casting: piacciono tre profili. I dettagli - rafdales : RT @sscnapoli: Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore di Alfonso De Nicola per la scomparsa della… - ContropiedeA : Domenica si capirà se il Napoli vuole e può reagire; se i giocatori continueranno a seguire il tecnico -

Ma il deby Beneventoè anche l'occasione per metter a confronto due presidenti vincenti come Dee Vigorito che sembrano, per molti tratti. gemelli diversi.Aurelio Dee Gennaro Gattuso sono separati in casa. Il presidente delpensa ad un esonero anticipato e nel momento di crisi non è mai intervenuto a difendere l'allenatore. Gazzetta dello Sport ...Per il post Gattuso, De Laurentiis vorrebbe il ritorno di Maurizio Sarri. Ma l'allenatore avrebbe un'altra squadra in mente ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro della panchina del Napoli: per un Gattuso in bilico, sono tre i profili seguiti con ...