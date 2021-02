Mirabelli | “Kessie e Calhanoglu i miei acquisti top Rimpianto? Aubameyang”

PianetaMilan : #Mirabelli: '#Kessie e #Calhanoglu i miei acquisti top, ma che rimpianto #Aubameyang' - sportli26181512 : Mirabelli: 'Calhanoglu e Kessie i migliori acquisti. Aubameyang il più grande rimpianto': Intervistato da Tele Lazi… - MilanNewsit : Mirabelli: 'Calhanoglu e Kessie i migliori acquisti. Aubameyang il più grande rimpianto' - MilanPress_it : Mirabelli difende il suo operato - Enzo98181336 : @MilanPress_it @ruiu19 ruiu, tu sei solo un ominicchio un quaquaraqua. Dovresti chiedere scusa cento volte per tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Mirabelli Kessie

Pianeta Milan

...ad un passo dal trasferimento in giallorosso prima di un blitz quasi notturno di Massimilianoe Marco Fassone, che lo convinsero ad accettare la corte rossonera. Ma per Franckla ..., intervistato da Calciomercato.com, sente il derby di oggi un po' come una sua ... da Donnarumma a Calhanoglu , passando per Romagnoli, Calabria e'.Intervistato da Tele Lazio Nord, l'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli, ha parlato così dei suoi migliori acquisti e del più grande rimpianto ...Intervistato da Tele Lazio Nord, l'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato così dei suoi migliori acquisti e del più ...