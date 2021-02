LIVE Sci alpino, Discesa 2 Val di Fassa in DIRETTA: tutto pronto sulla Volata, Gut sfida Sutter e Johnson (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI BANSKO DALLE 10.00 E DALLE 13.00 10.36 LA CLASSIFICA GENERALE DELLA COPPA DEL MONDO 2020-2021 1 Lara Gut-Behrami Svizzera Svizzera 1047 2 Petra Vlhová Slovacchia Slovacchia 1018 3 Michelle Gisin Svizzera Svizzera 8364 Marta Bassino Italia Italia 7435 Sofia Goggia Italia Italia 7406 Federica Brignone Italia Italia 651 7 Mikaela Shiffrin Stati Uniti Stati Uniti 615 8 Corinne Suter Svizzera Svizzera 595 9 Katharina Liensberger Austria Austria 497 10 Ester Ledecká Rep. Ceca Rep. Ceca 453 10.33 Dopo la prima gara disputata ieri, con il successo di Lara Gut-Behrami, oggi si replica, mentre domani, sempre alle ore 11.00, toccherà al superG chiudere il fine settimana 10.30 Buongiorno e bentornati in Val di Fassa! Tra 30 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADEL GIGANTE DI BANSKO DALLE 10.00 E DALLE 13.00 10.36 LA CLASSIFICA GENERALE DELLA COPPA DEL MONDO 2020-2021 1 Lara Gut-Behrami Svizzera Svizzera 1047 2 Petra Vlhová Slovacchia Slovacchia 1018 3 Michelle Gisin Svizzera Svizzera 8364 Marta Bassino Italia Italia 7435 Sofia Goggia Italia Italia 7406 Federica Brignone Italia Italia 651 7 Mikaela Shiffrin Stati Uniti Stati Uniti 615 8 Corinne Suter Svizzera Svizzera 595 9 Katharina Liensberger Austria Austria 497 10 Ester Ledecká Rep. Ceca Rep. Ceca 453 10.33 Dopo la prima gara disputata ieri, con il successo di Lara Gut-Behrami, oggi si replica, mentre domani, sempre alle ore 11.00, toccherà al superG chiudere il fine settimana 10.30 Buongiorno e bentornati in Val di! Tra 30 ...

Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ della seconda discesa libera femminile #ValdiFassa 2021 #FISAlpine - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Discesa 2 Val di Fassa in DIRETTA: tutto pronto sulla Volata, #Gut sfida #Sutter e #Johnson - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Bansko in DIRETTA: Pinturault cerca lo scatto per la Coppa. De Aliprandini punta al podio -… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom gigante maschile Bansko 2021 #FISAlpine - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? 13h00 Sci: CdM da Bansko gigante maschile (2a manche) -