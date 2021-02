Napoli | sequestrati 110 rolex falsi all’aeroporto di Capodichino

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Le Forze dell’Ordine di, di controlloInternazionale, hanno scoperto nel bagaglio da stiva di un passeggero proveniente dalla Turchia, ben 110contraffatti. Sono stati i funzionari Adm di1, in collaborazione con i militari della guardia di finanza, ad aver effettuato la scoperta. Gli orologi erano stipati nel bagaglio da stiva di un passeggero proveniente dalla Turchia. Erano nascosti all’interno di calzature e nei risvolti dei capi di abbigliamento, come riporta Repubblica. La merce è stata quindi sequestrata mentre l’uomo in questione è stato denunciato dalle autorità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Steno5Stelle : RT @massimoneri90: Napoli, sequestrati 10 camion dei rifiuti Asìa: erano in un parcheggio abusivo ad Agnano - massimoneri90 : Napoli, sequestrati 10 camion dei rifiuti Asìa: erano in un parcheggio abusivo ad Agnano - campaniafelixit : GUARDIA DI FINANZA NAPOLI: ARRESTATO IMPRENDITORE CINESE CHE HA PROVATO A CORROMPERE DUE FINANZIERI DURANTE UN CONT… - ViViCentro : Arrestato imprenditore cinese dalla GdF Napoli. Ha provato a corrompere due finanzieri durante un controllo. seques… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sequestrati

Fanpage.it

... residenti tra Lissone e Cinisello Balsamo, e due soggetti fermati in Campania - trae ... Nell'ambito dell'inchiesta sono statibeni, quote societarie e titoli per un valore di un ...I funzionari Adm di1, in servizio all'aeroporto di Capodichino, hanno scoperto, in collaborazione con i militari della guardia di finanza, 110 orologi Rolex contraffatti, stipati nel bagaglio da stiva di un ...all'aeroporto Internazionale, hanno scoperto, nel bagaglio da stiva di un passeggero proveniente dalla Turchia, ben 110 Rolex contraffatti.Cumuli di rifiuti di ogni tipo, elettrodomestici gettati in strada, materassi sudici e carcasse di animali. Il Centro Direzionale di Napoli nel degrado, vittima dell’inciviltà dei cittadini che, sopra ...