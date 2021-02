Leonardo, Drs deposita prospetto alla Sec per IPO quota minoranza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Drs, la controllata USA di Leonardo, ha depositato oggi alla Sec il prospetto per l’IPO di una quota di minoranza delle sue azioni ordinarie. Lo ufficializza la società con una nota spiegando che il numero di azioni ordinarie da collocare e la fascia di prezzo del collocamento non sono ancora stati determinati. Drs intende richiedere l’ammissione a quotazione delle proprie azioni al New York Stock Exchange. Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro la fine di marzo, ed è soggetto, tra l’altro, al completamento del processo di verifica della Sec e a condizioni di mercato favorevoli. “Oggi annunciamo un passo importante nello sviluppo strategico di Leonardo, con la proposta di quotare una percentuale minoritaria ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Drs, la controllata USA di, hato oggiSec ilper l’IPO di unadidelle sue azioni ordinarie. Lo ufficializza la società con una nota spiegando che il numero di azioni ordinarie da collocare e la fascia di prezzo del collocamento non sono ancora stati determinati. Drs intende richiedere l’ammissione azione delle proprie azioni al New York Stock Exchange. Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro la fine di marzo, ed è soggetto, tra l’altro, al completamento del processo di verifica della Sec e a condizioni di mercato favorevoli. “Oggi annunciamo un passo importante nello sviluppo strategico di, con la proposta dire una percentuale minoritaria ...

sole24ore : Leonardo, ok all’operazione Drs. A Wall Street arriverà il 25-30% - iconanews : Leonardo Drs torna a Wall Street, il collocamento entro marzo - BJLiguria : Leonardo: entro marzo collocamento della quota Drs a Wall Street - - FabioSavelli : Leonardo quota Drs, il ritorno a Wall Street - orafinanza : Leonardo, atteso per oggi il via libera all’Ipo di Drs a New York Leggi l'articolo: -