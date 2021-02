Dramma Alisson: bloccato in Inghilterra, niente funerali del padre (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alisson non può volare in Brasile per assistere ai funerali del padre. Il fratello del portiere del Liverpool: «È a pezzi» Alisson non trova pace. Il portiere del Liverpool è attualmente bloccato in Inghilterra a causa delle restrizioni dovute al Covid e non può fare ritorno in Brasile per assistere ai funerali del padre. «È a pezzi», ha dichiarato il fratello Muriel che milita nella Fluminense ed è riuscito a raggiungere l’abitazione dei genitori a Novo Hamburgo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021)non può volare in Brasile per assistere aidel. Il fratello del portiere del Liverpool: «È a pezzi»non trova pace. Il portiere del Liverpool è attualmenteina causa delle restrizioni dovute al Covid e non può fare ritorno in Brasile per assistere aidel. «È a pezzi», ha dichiarato il fratello Muriel che milita nella Fluminense ed è riuscito a raggiungere l’abitazione dei genitori a Novo Hamburgo. Leggi su Calcionews24.com

UgoBaroni : RT @CorSport: Il dramma di #Alisson: bloccato in Inghilterra, salta il funerale del padre - infoitsport : Dramma Alisson, il portiere bloccato in Inghilterra: non parteciperà ai funerali del padre - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #premier Dramma #Alisson, non riesce a tornare in #Brasile per i funerali del padre - CalcioWeb : Il dramma del portiere #Alisson: non potrà partecipare al funerale del padre - ILOVEPACALCIO : Il dramma del brasiliano #Alisson: bloccato in Inghilterra, non assisterà al funerale del padre - Ilovepalermocalcio -