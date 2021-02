Ufficiale: alla Pistoiese arriva Lo Faso (Di giovedì 25 febbraio 2021) Simone Lo Faso è un nuovo innesto della Pistoiese, ecco la nota della società: “La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Lo Faso, che ha da poco compiuto 23 anni, essendo nato a Palermo il 18 Febbraio 1998, che arriva da svincolato. Lo Faso, fino alla fine dello scorso mese di gennaio era in forza al Lecce. Nella corrente stagione ha fatto registrare una sola presenza in Serie B con la maglia dei salentini e di qui la decisione di svincolarsi. Gioca come seconda punta o trequarti. È descritto come elemento dotato di una buona tecnica e visione di gioco. Inoltre rapido ed abile negli inserimenti e nel saltare l’uomo. Ha giocato nel Palermo, società in cui è cresciuto, poi è passato ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Simone Loè un nuovo innesto della, ecco la nota della società: “La Us1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Lo, che ha da poco compiuto 23 anni, essendo nato a Palermo il 18 Febbraio 1998, cheda svincolato. Lo, finofine dello scorso mese di gennaio era in forza al Lecce. Nella corrente stagione ha fatto registrare una sola presenza in Serie B con la maglia dei salentini e di qui la decisione di svincolarsi. Gioca come seconda punta o trequarti. È descritto come elemento dotato di una buona tecnica e visione di gioco. Inoltre rapido ed abile negli inserimenti e nel saltare l’uomo. Ha giocato nel Palermo, società in cui è cresciuto, poi è passato ...

