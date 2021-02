(Di giovedì 25 febbraio 2021) Attraverso il proprio sito, l'rende noti idità al- 19 di un membro dello staff tecnico (nome non comunicato per motivi di privacy) e di quattro dirigenti: l'a.d. Sport ...

ilRomanistaweb : #Inter, cinque casi di Covid: positivi anche #Marotta e #Ausilio Piccolo focolaio tra alcuni membri della dirigenz… - BombeDiVlad : ??? #Inter: rilevate cinque positività al #Coronavirus ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #News - thekingsalo : ?? Emerse cinque positività nella dirigenza dell'#Inter. La squadra seguirà le procedure del protocollo sanitario, m… - bornjuventino : RT @CalcioFinanza: Inter, cinque positivi nel club: anche Marotta e Ausilio - solounastella : RT @Virus1979C: Inter, cinque casi di Covid: positivi Marotta, Ausilio e Antonello. (Gazzetta) -

Ultime Notizie dalla rete : Inter cinque

Attraverso il proprio sito, l'rende noti i casi di positività al Covid - 19 di un membro dello staff tecnico (nome non comunicato per motivi di privacy) e di quattro dirigenti: l'a.d. Sport Giuseppe Marotta, il d.s. Piero ...Giovedì 11 marzo 2021 si terrà " online " il convegno- facoltà "Amore e giustizia voglio cantare": la giustizia profezia della chiesa. Il caso del ...nel pomeriggio (ore 14.30 - 17)...Nuovi positivi in casa Inter, in seguito ai controlli di rito che i nerazzurri svolgono quotidianamente. Si tratta di membri dello staff dirigenziale e tecnico, a partire da Beppe Marotta e Piero Ausi ...Cinque positività al Covid-19 sono state trovate stamattina in casa Inter: sono Marotta, Ausilio, Antonello e altri due della dirigenza ...