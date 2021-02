I Simpson, Matt Groening: "Non ho problemi con gli attori bianchi che doppiano personaggi di colore" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Matt Groening torna a commentare le polemiche legato all'uso di attori bianchi per doppiare personaggi di altre etnie ne I Simpson. Il creatore de I Simpson, Matt Groening, interviene nella polemica sulla scelta di far doppiare personaggi di colore da attori bianchi, pratica che Fox ha deciso di interrompere nel 2020. Dopo la conferma della scelta di sostituire il veterano Harry Shearer con Kevin Michael Richardson nel ruolo del Dr. Julius Hibbert, personaggio afroamericano, Matt Groening ha dichiarato alla BBC: "I tempi cambiano, ma per me quello che facevamo non era un problema. Ognuno dei nostri ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021)torna a commentare le polemiche legato all'uso diper doppiaredi altre etnie ne I. Il creatore de I, interviene nella polemica sulla scelta di far doppiaredida, pratica che Fox ha deciso di interrompere nel 2020. Dopo la conferma della scelta di sostituire il veterano Harry Shearer con Kevin Michael Richardson nel ruolo del Dr. Julius Hibbert,o afroamericano,ha dichiarato alla BBC: "I tempi cambiano, ma per me quello che facevamo non era un problema. Ognuno dei nostri ...

