Covid | Toti | “Sistema a fasce dove serve | non a tutta la regione”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Intervenuto su Facebook, il governatore della Liguria Giovanniha detto la sua sulantiSono giorni frenetici per ciò che riguarda il nuovo Dpcm, in vigore dal prossimo 6 marzo e fino al 6 aprile. Primo intervento vero e proprio del governo Draghi, punta a non allentare le restrizioni in L'articolo proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : Appena oltre il confine c’è il più grande focolaio Covid d’Europa. E il governatore della Liguria, Giovanni Toti, c… - petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - GabrielParker74 : RT @LucillaMasini: Bertolaso toglie i vaccini agli anziani e li dirotta su Brescia. Il famoso metodo Toti. #Lombardia #Bertolaso #Toti #va… - ansa_liguria : Covid: Toti, Rt Liguria a 0,94 immagino zona gialla - AnsaLiguria : Covid: Toti, Rt Liguria a 0,94 immagino zona gialla. Ma non allenteremo restrizioni a Ponente #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toti

E' con questo post su Facebook cheha commentato la situazionein Liguria, e parlato delle sue proposte per i colori delle regioni e per attribuire alle attività un valore numerico di ......- non ci sarà praticamente niente . E' un festival che si svolge all'interno di un Teatro Ariston vuoto, come se fosse uno studio televisivo, ma è il massimo che si può fare in tempi di". "...Gelmini: "Le ordinanze restrittive scatteranno da luned'". Il presidente: "Non ancora visto un cambio di passo" ...'Stiamo rispettando il nostro piano vaccini sulla base delle dosi arrivate e delle scorte che stiamo accantonando in via prudenziale - ha sottolineato Toti -. Dalla settimana prossima partiranno anche ...