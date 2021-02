Vita microbica su Marte: prototipo costruito in laboratorio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tecniche di chemiolitotrofia sperimentale microbicamente assistita hanno permesso agli scienziati di ricreare il laboratorio un prototipo unico di Vita microbica progettato su vero materiale marziano. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tecniche di chemiolitotrofia sperimentalemente assistita hanno permesso agli scienziati di ricreare ilununico diprogettato su vero materiale marziano.

