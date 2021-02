Tommaso Zorzi orrore per la frase GF Vip, social in fiamme: scatta il massacro-vip (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Percorso bruciato in dirittura d’arrivo per Tommaso Zorzi al GF Vip? L’influencer milanese è finito nel mirino dei colleghi dopo la frase pronunciata in seguito all’ultima diretta di Canale 5. Che i nervi all’interno del reality siano piuttosto tesi è cosa nota, ma le parole del rampollo sono suonate davvero eccessive. Al punto da spingere alcuni Vip estranei al gioco e – in qualche caso – anche a favore di Tommy a voler rimproverare il suo comportamento. Tutto ha avuto inizio in seguito alla confessione di Dayane Mello. Dichiarandosi a Rosalinda Cannavò, salvo poi mandarla al televoto, la modella brasiliana ha fatto scattare il giovane Zorzi. Leggi anche >> Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò, tradimento al GF: dopo la puntata fuori gli altarini Tommaso Zorzi ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Percorso bruciato in dirittura d’arrivo peral GF Vip? L’influencer milanese è finito nel mirino dei colleghi dopo lapronunciata in seguito all’ultima diretta di Canale 5. Che i nervi all’interno del reality siano piuttosto tesi è cosa nota, ma le parole del rampollo sono suonate davvero eccessive. Al punto da spingere alcuni Vip estranei al gioco e – in qualche caso – anche a favore di Tommy a voler rimproverare il suo comportamento. Tutto ha avuto inizio in seguito alla confessione di Dayane Mello. Dichiarandosi a Rosalinda Cannavò, salvo poi mandarla al televoto, la modella brasiliana ha fattore il giovane. Leggi anche >> Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò, tradimento al GF: dopo la puntata fuori gli altarini...

