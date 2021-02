“Rosalinda Cannavò o Adua Del Vesco? Recita sempre, come una soap!”: la bordata di un ex del GF Vip (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Francesco Oppini ospite di Casa Chi ha attaccato duramente Dayane Mello ma non è stato clemente nemmeno nei confronti di Rosalinda Cannavò, accusandola di avere una evidente doppia personalità palesata specialmente nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. “Rosalinda Cannavò? Recitazione continua, come una soap…” come vedo Rosalinda? Io faccio fatica a comprenderla. Mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Francesco Oppini ospite di Casa Chi ha attaccato duramente Dayane Mello ma non è stato clemente nemmeno nei confronti di, accusandola di avere una evidente doppia personalità palesata specialmente nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. “zione continua,una soap…”vedo? Io faccio fatica a comprenderla. Mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Rosalinda Cannavò sulla sua storia con Andrea Zenga: 'Quando uscirò non...' Rosalinda Cannavò sulla sua storia con Andrea Zenga dopo il GF Vip: 'Non darò spiegazioni' A poche settimane dalla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip , una delle concorrenti ...

